„Drei gegen Luki“ - Weißhaidinger-Show geht weiter

Tropisches Hotelzimmer

Und die Chancen, sich für das Diskus-Finale der Diamond League Ende August in Brüssel zu qualifizieren, stehen gut. Derzeit ist Luki mit sechs Punkten Siebenter. Wird er zumindest Sechster in Paris (30. Juni), dürfte er das Finale der acht besten Diskuswerfer sicher haben. Und hoffentlich kann er in Paris besser schlafen als in Stockholm. Denn da stimmte was nicht mit der Klimaanlage im Hotelzimmer. Zwei Nächte bei 30 Grad. Kein Vergnügen.