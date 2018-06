Durchnässt und erschöpft: Kletterer geborgen

Die 28-Jährige und der 54-Jährige stiegen am Sonntagmorgen in die Kletterroute „Südrampe“ auf dem Hochthron in Werfenweng ein. Nachdem sie mehrere Regengüsse abbekamen und völlig erschöpft waren, entschied sich das Duo einen Notruf abzusetzen. Polizisten und Bergretter eilten zu Hilfe und bargen die Deutschen rund 50 Meter unterhalb des Gipfels. Beide Alpinisten blieben unverletzt.