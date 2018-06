Ein kaiserlicher Fest-Sonntag in der Steiermark

10.000 Gäste in der Ramsau

Jedes Jahr wird das „Frühlingsfest der Pferde“ in der malerischen Ramsau wohl noch schöner, prächtiger, lustiger, aufwändiger. Kein Wunder, da steht der ganze Ort dahinter, macht mit, feiert mit, kocht auf - und tut sich richtig viel an. Allein gut 120 Pferde „auf Hochglanz“ zu bringen! Die vielen Wagen mit Blumen zu schmücken! Den Festzug so zu gestalten! Da ist richtig viel Herzblut dabei. Und das merkt man halt, auch an den geschätzten 10.000 Gästen!