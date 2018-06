Fury gewann, aber sein Comeback wurde zur Farce

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury hat sich nach 31 Monaten Boxring-Abstinenz mit einem Sieg gegen den Albaner Sefer Seferi zurückgemeldet. Der 2,06-Meter-Riese, 25 Zentimeter größer und 30 kg schwerer als sein Gegner, gewann am Samstagabend vor rund 15.000 Zuschauern in seiner Heimatstadt Manchester durch technisches K. o. in der Pause zur fünften Runde. Doch das Duell war mehr Show als Kampf. Gegen Ende der zweiten Runde brach sogar unter den anwesenden Zuschauern eine Massenschlägerei aus - zu sehen oben im Video!