Capitals verpflichten Bozen-Torjäger DeSousa

„Er ist ein Winner-Typ und ein harter Kämpfer. Chris stellt sich jede Sekunde in den Dienst der Mannschaft, er will jedes Jahr den Titel holen“, sagte Capitals-Trainer Dave Cameron. Für DeSousa ist Wien erst die zweite Station in Europa in seiner Karriere. „Ich will wieder Champion werden, noch mehr Tore als in der vergangenen Saison schießen und der Mannschaft ohne Kompromisse helfen zu gewinnen“, betonte der Stürmer.