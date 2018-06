MotoGP: Iannone fährt ab 2019 für Aprilia

Das Fahrerkarussell in der Motorrad-WM-Königsklasse MotoGP dreht sich munter weiter. Der Italiener Andrea Iannone, derzeit noch bei Suzuki unter Vertrag, fährt in der kommenden Saison für Aprilia, wie der italienische Rennstall am Freitag mitteilte. Der 28-Jährige unterschrieb bis Ende 2020 und wird Nachfolger des Briten Scott Reeding sowie Teamkollege des Spaniers Aleix Espargaro.