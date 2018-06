„Mama, wann kommen Opa und Oma wieder?“

Kommentar von Eltern-Kids-Coach Nina Petz

Mein Sohn (17) hat eine Depression und ist in therapeutischer Behandlung. Mir fällt es schwer, seine Antriebslosigkeit auszuhalten. Ich weiß nicht, wie ich mit ihm umgehen soll.

Für viele Angehörige ist es schwierig, die Depression ihrer Angehörigen zu ertragen. Das andere Tempo und die oft sehr kleinen Schritte eines depressiven Patienten sind für seelisch gesunde Menschen oft schwer nachzuvollziehen. Leider gibt es kein Patentrezept für den Umgang mit Menschen, die an einer Depression erkrankt sind. Einmal braucht es wirklich „nur“ eine empathische Begleitung und ein Akzeptieren der Situation, ein anderes Mal kann es auch durchaus passen, wenn Sie Ihrer Frustration Luft machen. Es steht nirgends geschrieben, dass Sie nicht auch einmal laut sagen dürfen, dass Sie sich Sorgen machen und sich ärgern.



Mein Tipp: Nehmen Sie selbst therapeutische Hilfe in Anspruch! Hier finden Sie Platz, all Ihre widersprüchlichen Gefühle zu ordnen. Eine gemeinsame Familientherapie kann helfen, zusammen Strategien für eine Besserung der Situation zu finden. Mit einer objektiven außenstehenden Person, einem Therapeuten, fällt es leichter, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu formulieren.