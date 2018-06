Segeln: Rückfall auf Rang 11 von Zajac/Matz!

Thomas Zajac und Barbara Matz sind am zweiten Tag des Weltcup-Finales der Segelklasse Nacra17 vor Marseille vom sechsten auf den elften Rang zurückgefallen. Das OeSV-Duo kam in den Mittwoch-Wettfahrten nicht über die Plätze 16 (aktuelles Streichergebnis), 13 und elf hinaus. Wie bereits am Vortag hatten Zajac/Matz bei schwachem Wind Probleme, Geschwindigkeit aufzubauen.