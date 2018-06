Hinteregger genoss nach Traumtor das Dorfleben

„Ich bin ja ein offener Mensch und gehe raus“, erklärte Hinteregger. So viele Hotspots gebe es in Sirnitz, einem zur Gemeinde Albeck zählenden 300-Einwohner-Dorf im Bezirk Feldkirchen, dann auch wieder nicht. „Beim Gasthaus, beim Enkaufen und bei der Bank - da müsse man nur hingehen, um alle zu treffen, verriet der 25-Jährige. Die Stimmung war gut, als Hinteregger Mittwochmittag wieder beim ÖFB-Team in Bad Tatzmannsdorf einrückte.