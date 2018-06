„Far Cry 5“: Die erste Erweiterung ist da!

„Far Cry 5“ hat eine erste Erweiterung bekommen. In „Hours of Darkness“ verschlägt es die Spieler statt in die Natur Montanas in die grüne Hölle Vietnams, wo sie sich in einer komplett neuen Geschichte wiederfinden, in der ein US-Soldat seine Kameraden aus der Gefangenschaft des Vietkong befreien muss. Der Trailer bietet einen Vorgeschmack auf das, was die Spieler erwartet. Die Steam-User nehmen das Add-on mit mäßiger Begeisterung auf, viele klagen über einen angesichts eines Preises von zwölf Euro recht geringen Umfang .