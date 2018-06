Besorgniserregend! Eltern als Fußball-„Hooligans“

Spielabbruch in der U16

Ebenfalls letztes Wochenende wurde in Wien das U16-Match zwischen dem FavAC und Fortuna 05 abgebrochen. Der Unparteiische wurde derart wüst beschimpft und bedroht, dass er das Spiel vorzeitig beendete. Bei einigen Spieler-Papas brannten daraufhin die Sicherungen durch, im Kabinengang wurden Watschen verteilt. Das alles vor den Augen der Kinder. Die Problematik kennt natürlich keine Landesgrenzen. Ein Match der Admira-U12 bei einem großen Turnier in Deutschland endete vor einigen Jahren skandalös, nämlich nach einem Platzsturm der „gegnerischen“ Eltern. Dass ein Trainer, der ehrenamtlich arbeitet, als „glatzertes A...loch“ beschimpft wird, weil er den Sohn auswechselt, kommt leider ebenfalls vor.