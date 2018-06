Sechs Menschen getötet und sich selbst gerichtet

In Hotelzimmer selbst gerichtet

Am Samstag erhielt die Polizei schließlich einen Hinweis, der sie auf die Fährte des mutmaßlichen Täters führte. Ein DNA-Abgleich mit einem Verwandten des Verdächtigen brachte den Ermittlern Gewissheit. Am Montag umzingelten die Polizeikräfte das Hotel „Extended Stay America“ (siehe Karte oben) in Scottsdale, wo sie den Mann schließlich tot in einem Zimmer fanden.