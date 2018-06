Genial! Alaba & Co. knacken Rekord des Wunderteams

Unvergessen, legendär: Das Wunderteam! Am 10. Dezember 1933 begann die bis zum 02. Juni 2018 unantastbare Serie mit einem 1:0-Sieg gegen die Niederlande und mündete in volle Erfolge gegen den späteren Weltmeister Italien (4:2), die Schweiz (3:2) und gegen Ungarn (5:2). Man schlug Bulgarien bei der WM 6:1 und ebendort auch Frankreich 3:2 und Ungarn 2:1. Erst an Italien scheiterte die Mannschaft um Starstürmer Matthias Sindelar mit 0:1. Das war am 03.Juni.1934, als fast exakt vor 84 Jahren. Der Erfolg der jetzigen östereichischen Serie hat zwei Trainer-Väter.