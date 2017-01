So wohnte der Massenmörder von Istanbul

Gut zwei Wochen nach dem Anschlag in der Silvesternacht ist in Istanbul der mutmaßliche Attentäter gefasst worden. Ein 34- jähriger Usbeke wurde in einer Wohnung in Istanbul festgenommen, er gestand nach Angaben von Istanbuls Gouverneur Vasip Sahin den Anschlag auf den Nachtclub "Reina", bei dem 39 Menschen getötet worden waren.