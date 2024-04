2. Plakatwelle mit Meinl-Reisinger, Brandstätter

Für die EU-Wahl am 9. Juni haben die NEOS am Donnerstag in Wien ihre zweite Plakatwelle präsentiert. Zu sehen sind auf den Sujets jeweils vor dem Hintergrund der Europafahne Spitzenkandidat Helmut Brandstätter bzw. Listenzweite Anna Stürgkh sowie ihre (nicht kandidierende) Parteichefin Beate Meinl-Reisinger.