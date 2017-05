Pilz: "312 Mio.  Schaden durch Darabos- Vergleich"

Vor den ersten Befragungen im neuen Eurofighter- Untersuchungsausschuss am Mittwoch hat der grüne Aufdecker Peter Pilz mit neuen brisanten Details aufhorchen lassen. Demnach hätte ein Vergleich zwischen Ex- SPÖ- Verteidigungsminister Norbert Darabos und der Eurofighter- Firma EADS dem Staat 312 Millionen Euro an Schaden zugefügt. "Darabos hat Eurofighter 312 Millionen geschenkt - und sich mit 239,7 Millionen abspeisen lassen", kritisierte Pilz am Montag.