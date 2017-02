Maskierter überfällt mit Pistole eigene Mutter

Für den schnöden Mammon überschreitet so mancher jegliche strafrechtliche und moralische Grenze. Trauriges Beispiel dafür ist ein 18- Jähriger, der gemeinsam mit einem Komplizen in Wien Mitte Jänner maskiert und mit einer Pistole bewaffnet seine eigene Mutter (!) in der elterlichen Wohnung überfiel - und das alles nur, um an Bares zu kommen. Nun konnte das räuberische Duo von der Polizei gefasst werden.