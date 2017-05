Ex- Freundin getötet: Lebenslang für Wiener

Ein 48- jähriger Mann ist am Donnerstagabend von einem Wiener Schwurgericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Manfred B. hatte am 26. September 2016 in seiner Wohnung imAnton- Hölzl- Hof in Favoriten seine langjährige Lebensgefährtin getötet , indem er sie zunächst mit einem Kabel strangulierte und ihr anschließend mit zwei Messern 15 Stiche in den Brust- und Halsbereich versetzte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.