Berlin- Anschlag: Video zeigt Rettungseinsatz

Terroralarm in Berlin: Ein Lkw ist am Montagabend in eine Menschenmenge an einem Weihnachtsmarkt gerast. Laut Polizei gibt es mindestens neun Tote und rund 50 zum Teil schwer Verletzte. Der Vorfall ereignete in der Nähe der Gedächtsniskirche am gut besuchten Kurfürstendamm im Stadtteil Charlottenburg. Augenzeugen berichteten, dass der Lkw auf einem Gehweg ungebremst in die Menge gerast sei. Die Polizei geht von einem Anschlag aus.