Wiener überlebte Anschlag: "Ich hatte Todesangst"

"Es war furchtbar. Überall herrschte Chaos - ich hatte Todesangst", so einer der beiden Wiener nach der Landung auf dem Flughafen Schwechat. Der in der Szene bekannte Blogger (26) und sein Freund verbrachten Silvester dieses Jahr in ihrer ursprünglichen Heimat Türkei. Gefeiert wurde im angesagtesten Musikclub am Bosporus - der Diskothek Reina. Bis plötzlich, kurz nach Mitternacht, das Horrorszenario in Istanbul ausbrach, Schüsse fielen .

Foto: APA/AFP/IHLAS NEWS AGENCY

Noch am Sonntag Heimreise angetreten

Anders als insgesamt weitere 104 Partygäste wurden die beiden Wiener von keiner der abgefeuerten 180 Kugeln getroffen. Sie überlebten den Albtraum und retteten sich irgendwie durch die Menge an Toten und Verletzten ins Freie. Schlussendlich in Sicherheit, wollten die Überlebenden dann nur noch eines: so schnell wie möglich nach Hause. "Es gelang unseren Botschaftsmitarbeitern vor Ort, noch am Sonntag die Heimreise der Wiener zu organisieren", so Außenamtssprecher Thomas Schnöll. Abends hatten die Männer bereits wieder heimischen Boden unter den Füßen.

"Kann kaum glauben, dass ich dort war"

Doch auch einen Tag danach ist den beiden der Schrecken ins Gesicht geschrieben. "Ich bin noch immer total durch den Wind und verwirrt. Wenn ich jetzt all die Berichte lese und sehe, kann ich kaum glauben, dass auch ich tatsächlich dort war", so einer der zwei Blogger zur "Krone".

Foto: APA/AFP/IHLAS NEWS AGENCY

Außenminister Sebastian Kurz erklärte: "Wir sind trotz großer Anteilnahme natürlich froh, dass die beiden Österreicher unverletzt geblieben sind." Der Attentäter ist unterdessen noch immer auf der Flucht.

"Haben uns im letzten Moment umentschieden"

Erleichtert und wohlauf kehrten viele weitere Urlauber vom Jahreswechsel in Istanbul nach Wien zurück. Unter ihnen auch Serife Öztürk. Die Wienerin mit türkischen Wurzeln ist dem Terror- Wahnsinn nur um ein Haar entkommen.

Serife Öztürk (36) wurde Augenzeugin des Terrors. Foto: Peter Tomschi

"Unser Hotel lag gleich in der Nähe des Clubs, ich habe aus dem Fenster sogar direkt hingesehen", so die 36- Jährige. Eigentlich wollte auch sie Silvester im Reina feiern, "wir haben uns zum Glück im letzten Moment umentschieden".

Klaus Loibnegger, Sandra Ramsauer und Oliver Papacek, Kronen Zeitung