297 Gefährder: Nun auch Doskozil für Fußfessel

Während der Fall einer Wiener Terrorbande für Aufsehen sorgt, wird in der Politik verstärkt die bessere Überwachung von Gefährdern diskutiert. 297 sollen sich derzeit in Österreich aufhalten, einige kämpften bereits im Dschihad. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat bereits in der Vergangenheit eine Überwachung via Fußfessel gefordert - nun kann sich das auch Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) vorstellen. Rechtlich ist diese Maßnahme derzeit allerdings kaum umsetzbar.