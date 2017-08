Zuckerberg stoppte T- Shirt- Aktion von Eferdinger

Auf der Entwickler- Konferenz, am ersten Bild mit seiner Tochter, beim Lauftraining - eines trägt Facebook- Gründer Mark Zuckerberg immer: sein graues T- Shirt! Das inspirierte Klaus Buchroithner. Der Eferdinger entwarf mit seinem Modelabel Vresh Leibchen, die so aussehen wie jene des weltbekannten Unternehmers, aber weitaus günstiger sind.



Für guten Zweck

Der Facebook- Gründer trägt Eigenkreationen des italienischen Designers Brunello Cucinelli, jedes Stück kostet etwa 400 US- Dollar. Buchroithner hatte den Preis für seine T- Shirts mit 40 Euro festgesetzt. Der Gewinn des Projekts hätte der Chan- Zuckerberg- Initiative zukommen sollen. Doch daraus wird nun nichts.



Geld zurück überwiesen

Grund: Ein Schreiben der Anwälte von Mark Zuckerberg und der Chan- Zuckerberg- Initiative, in dem der 26- jährige Eferdinger gebeten wurde, die Aktion zu stoppen. "Natürlich hätte ich mir das anders vorgestellt, aber es ist voll okay so", sagt Buchroithner. Kunden, die bereits Zuckerberg- Shirts bestellt hatten, erhielten ihr Geld zurück. "Ich arbeite schon an einem Nachfolgeprojekt, in dem ich den Stoff verarbeite", so der Eferdinger.



Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung