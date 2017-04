YouTube- Stars schliefen nach Selfie- Mania daheim

Eine pikante Backstageparty? Fehlanzeige! Und es gab auch keine Spur von unverschämten Sonderwünschen. Unkompliziert und umgänglich gaben sich KSFreak alias Marcel Dähne und Krappi alias Manuel Krappinger bei ihrem musikalischen Gastspiel im Empire in St. Martin/Mühlkreis.



Selfie mit Dauerlächeln

Und das, obwohl die beiden Millionen Fans in Deutschland und Österreich haben - und von diesen regelrecht verehrt werden. Gelten doch die zwei Steyrer, die mittlerweile auch in Berlin leben, mit ihren Videos als YouTube- Stars. Und sie wissen, wie ihr Geschäft läuft. Da wurden im Mühlviertel Selfiewünsche am laufenden Band erfüllt und dauerte die Autogrammstunde einfach zwei Stunden. Bemerkenswert dabei: das Duo widmete sich seinen Fans mit einem Dauerlächeln.



Feier in Garderobe

Als der ganze Rummel und Trubel weit nach Mitternacht vorbei war, ging’s für KSFreak und Krappi noch ein bisschen zum Feiern in die Garderobe. Und danach nicht ins Hotel, sondern Richtung Steyr - wo sie das Wochenende als Heimschläfer verbrachten.





Andi Schwantner/Kronen Zeitung