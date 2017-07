Wilde Massenrauferei in Steyr

"Wir haben in der Nacht zum Sonntag immer die doppelte Mannschaft im Dienst - und wissen warum", sagte Stadt- Polizeikommandant Christian Moser nach der "Unruh- Nacht" in Steyr. Beamte wurden bei mehreren Randalen umzingelt und angegriffen. Zwei Türken mussten festgenommen werden, und ein 26- jähriger Einheimischer blutete am Kopf, weil ihn eine Flasche getroffen hatte.