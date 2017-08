Neugierde auf das "Uno 2.0" in Leonding wächst

Noch machen die Eigentümer ein großes Geheimnis aus ihren konkreten Plänen für das "Uno Shopping 2.0" in Leonding. Aber schon in sechs Wochen soll ein Teil des neuen Fachmarktzentrums, wie die "Krone" berichtete , eröffnet werden. Was nicht nur Vorfreude und Neugierde weckt, sondern auch Zweifel schürt!