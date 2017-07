Marchtrenk erhöht Druck für B1- Ausbau

"Der 7. 7. 2017 ist nicht nur ein guter Tag zum Heiraten, sondern auch einer, um eine Initiative wie diese zu starten", sagte Mahr am Freitagvormittag zur "Krone". Kurz zuvor, um 7.17 Uhr, ist er mit vier Mitstreitern bei der unfallträchtigen Spar- Kreuzung auf der Bundesstraße eine halbe Stunde lang mit Transparenten auf- und abmarschiert. "Genug mit Warten. Jetzt den Ausbau starten", war darauf zu lesen. "Ab sofort wollen wir so etwas in etwa monatlich machen. In immer größerer Form und so lange, bis wir mit dem Land am Verhandlungstisch sitzen und ein zufriedenstellendes Ergebnis zugesichert bekommen", will Mahr Druck aufbauen. Die Maßnahmen sollen notfalls bis hin zu einer Totalsperre der B 1 gehen.

Keine Ampeln mehr und tiefergelegte Straße

Konkret fordert der Stadtchef im Zuge des rund sieben Kilometer langen, vierspurigen Ausbaus eine Tieferlegung der Straße sowie keine Ampeln mehr durch totale Kreuzungsfreiheit. Etwa 24.000 Autos sind in dem Bereich täglich unterwegs, in den nächsten Jahren wird sich die Zahl der Arbeitsplätze und Einwohner nochmals stark erhöhen. Zuletzt sind in der Stadt 1000 neue Jobs entstanden und auch die Einwohnerzahl steigt stetig. Bereits in Kürze soll die 15.000- Einwohner- Marke geknackt werden.

Simone Waldl, Kronen Zeitung