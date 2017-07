Kindergarten ist heißester Ort Oberösterreichs

"Christa, gehen wir heute ins Schwimmbad?", fragte Luca (4) seine Kindergartenpädagogin beim Gang in den Garten. Sobald sich ein schöner Sommertag ankündigt, rechnen die Kids im Weyrer Kindergarten bereits mit einem Ausflug ins kühle Nass. Kein Wunder, denn am heißesten Ort des Landes ist ständige Abkühlung ein Pflichtprogramm!

Und da, obwohl der Kindergarten gar keine Klimaanlage hat - "wir schaffen es aber durchs Lüften, dass die Temperaturen in den Innenräumen erträglich bleiben", so Pädagogin Birgit Klaffner. Martin Hangweyrer vom Wetterdienst ZAMG erklärt das Phänomen, warum gerade Weyer der Hotspot Oberösterreichs ist: "Das liegt am durchziehenden Föhn. Der macht die Bergregion wärmer als das Flachland."

Die 25 Kinder, die noch bis Ende Juli im Kindergarten sind, können mit der Hitze dank den Wasserspielen im Garten gut umgehen: "Draußen im Garten sind der Wasserschlauch und der Brunnen am beliebtesten", erzählt Birgit Klaffner. Und während "Feuerwehrmann" Samuel (4) für Wassernachschub sorgt, zeigt Kevin (4), dass die Kinder im Weyrer Kindergarten Hitzeprofis sind: "Dann müssen wir nicht nur unsere Kapperl aufsetzen, sondern auch auf die Bienen in der Wiese achten. Wenn es so warm ist, gibt’s davon viel mehr."

An Oberösterreichs Hitzepol herrscht aber auch große Müdigkeit, wie Kindergartenpädagogin Christa Buder weiß.

Karoline Singer, Kronen Zeitung