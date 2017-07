Kaum 100 würdigten "Könige" des Sports

Auf der Laufbahn krönt sich Markus Fuchs aus Mödling gerade in 10,45 Sekunden zum dritten Mal in Folge zum 100- Meter- Staatsmeister. Oben auf der Tribüne: Leises Klatschen, eine Mutter strickt, ein Vater wischt am Smartphone. Kaum 100 Zuschauer, die meisten Eltern und Verwandte, sind im Gugl- Oval.

An Leistungen liegt es nicht

Das, obwohl sich Österreichs Leichtathletik prächtig entwickelt hat. Mit dem Olympia- Sechsten Weißhaidinger, der Siebenkampf- EM- Bronzenen Ivona Dadic oder Siebenkampf- U20- Weltmeisterin Sarah Lagger, die gestern Gold im Weitsprung holte. Wie Zehnkampf- Union- Kollegin Susi Walli (400 Meter) und Sebastian Ender (Wels) im Stabhochsprung. Zwölf OÖ- Medaillen gab es gestern, heute sollen einige dazukommen. Wenn neben Dadic, die in vier Disziplinen antritt, etwa auch Anna Baumgartner (16) über 1500 Meter zu sehen ist. "Ein Talent wie sie habe ich noch nie trainiert", schwärmt Landestrainer Wolfgang Adler von der Marchtrenkerin.

Alternative: Kleinere Stadien

Honoriert wird das in puncto Besuch leider nicht. "Schwierig, was man tun soll", schüttelt OÖ- Verbands- Boss Hubert Lang den Kopf. Denkt aber nach, Events in kleinere Stadien zu vergeben. Was noch am ÖLV- Reglement scheitert, das acht Bahnen verlangt - die es in kleineren Stadien oft nicht gibt.

Stefan Fröhlich, Kronen Zeitung