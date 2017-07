19- Jähriger auf Heimweg von Fest getötet

Dunkel gekleidet und zu Fuß war der 19- jährige Felix G. aus Braunau Freitagnacht nach dem Waldfest in Franking auf der Holzösterer Landesstraße unterwegs, als ihm ein BMW entgegenkam. Am Steuer saß ein 18- Jähriger aus Handenberg, der mit einem Freund (18) aus Mattighofen gerade zum Fest fahren wollte. Er übersah den Burschen am Straßenrand, rammte ihn mit voller Wucht. Felix wurde gegen die Windschutzscheibe und dann ins angrenzende Feld geschleudert - der leidenschaftliche Fußballspieler war sofort tot. Der Beifahrer im BMW wurde bei dem Crash verletzt und wurde ins Braunauer Krankenhaus gebracht, der junge Lenker, dessen Alkotest negativ war, erlitt einen schweren Schock und musste psychologisch betreut werden.

Felix jüngstes Todesopfer

Felix war das vierte und jüngste Todesopfer dieses schwarzen Freitags: Wie berichtet , war am selben Tag ein 39- jähriger Leondinger in Salzburg tödlich verunglückt, starb ein 48- jähriger Motorradfahrer bei einem Crash in Ungenach und verlor am Abend auch noch ein 62- jähriger Pensionist aus Molln sein Leben. Letzterer war auf seinem Motorroller in seinem Heimatort vom Pkw einer 49- jährigen Einheimischen touchiert worden. Zahlreiche Rettungskräfte hatten noch eineinhalb Stunden lang um das Leben des Lenkers gekämpft - leider vergeblich.

Jasmin Gaderer, Kronen Zeitung