Wieder 100 Tote im Mittelmeer befürchtet

Vor der libyschen Küste sind am Samstag bei einem Schiffbruch im Mittelmeer vermutlich rund 100 Menschen ums Leben gekommen. 110 Migranten seien an Bord des Bootes gewesen, als es auf dem Weg nach Italien in Seenot geriet, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) nach dem Unglück mitteilte.