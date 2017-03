Von Einbrechern überrascht: Frau in Todesangst

Für eine Amerikanerin ist im US- Bundesstaat Washington ein Albtraum wahr geworden: In der Nacht auf Freitag wurde sie in ihrem eigenen Haus von Einbrechern überrascht und ausgeraubt. Die Kriminellen wurden dabei von einer Überwachungskamera gefilmt, auf dem Video ist auch zu hören, wie die Frau in Todesangst schreit und um ihr Leben fleht.