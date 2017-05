Manchester will jetzt "allen Terroristen trotzen"

Vor tausenden Trauernden lobte Newman vor allem die Rettungsdienste und Sicherheitskräfte, die nach der Explosion bei einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande am Vorabend schnell zur Hilfe geeilt waren.

Manchesters Bürgermeister Andy Burnham bedankte sich via Twitter bei den Teilnehmern der Gedenkfeier.

An der Gedenkveranstaltung nahmen Politiker aller großen Parteien teil - darunter der Labour- Vorsitzende Jeremy Corbyn, der Chef der Liberaldemokraten, Tim Farron, und die konservative Innenministerin Amber Rudd.

Der Bürgermeister des Großraums Manchester, Andy Burnham, war auch dabei. Großbritanniens Premierministerin Theresa May hatte Manchester bereits am Nachmittag besucht, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen.

Im Video - Queen Elizabeth hält Schweigeminute für die Terroropfer von Manchester ab:

Auch William, Harry und Kate "geschockt und betrübt"

Auch die Prinzen William und Harry brachten ihr Mitgefühl zum Ausdruck. In einer gemeinsamen Erklärung mit Williams Frau, der Herzogin Catherine, hieß es, man sei "geschockt und betrübt". Sie erinnerten an die Hinterbliebenen: "Heute machen Hunderte Freunde, Eltern, Kinder und Partner eine unvorstellbare Trauer durch. Wir sind mit unseren Gedanken bei ihnen allen."

Die drei Mitglieder des britischen Königshauses würdigten zugleich das Verhalten der Bürger von Manchester. Die Stärke, der Anstand und der Gemeinsinn, den diese gezeigt hätten, sei "ein Vorbild für die Welt".

Schweigeminute auch im UN- Sicherheitsrat

Der UN- Sicherheitsrat gedachte unterdessen der Opfer des Terroranschlags von Manchester ebenfalls mit einer Schweigeminute. Die Mitglieder des 15 Länder zählenden Gremiums erhoben sich am Dienstag gemeinsam im Saal vor einer Sitzung zum Syrien- Konflikt.

"Wir sind zutiefst betrübt, von der sinnlosen Attacke auf Konzertbesucher in Manchester zu hören", teilte die UN- Botschafterin der USA, Nikki Haley, mit. "Wir stehen an Seite unserer britischen Freunde, während sie sich von diesem feigen Terrorakt erholen."

UN- Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Anschlag scharf. Er hoffe, dass die für die nicht zu rechtfertigende Gewalt Verantwortlichen rasch zur Verantwortung gezogen würden. Den Angehörigen der Getöteten sprach er sein Beileid aus und wünschte den Verletzten schnelle Genesung.

Manchester- Profis bei Europa- League- Finale mit Trauerflor

Angesichts des schweren Terroranschlags in der eigenen Stadt werden die Fußballprofis von Manchester United im Europa- League- Finale am Mittwoch um 20.45 Uhr in Stockholm gegen Ajax Amsterdam mit Trauerflor- Armbinden auflaufen. Das kündigte der Club am Dienstagabend an. Die europäische Fußball- Union UEFA habe diesem Vorhaben zugestimmt, teilte Man United mit. Vor dem Spiel soll es obendrein eine Schweigeminute geben.

Auch in Wien wird um die Terroropfer von Manchester getrauert. Die britische Botschaft wird am Mittwoch und Freitag von 10 bis 16 Uhr in Wien in der Jauresgasse 12 ein Kondolenzbuch auflegen. Das teilte Botschafters Leigh Turner, der selbst aus Manchester stammt, am Dienstag mit.