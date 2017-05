Interpol streicht Janukowitsch von Fahndungsliste

Interpol hat den früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch von seiner Fahndungsliste gestrichen. Die internationale Polizeibehörde kam damit einem Ersuchen der britischen Anwälte des 66- Jährigen nach, bestätigte das Kiewer Interpol- Büro am Mittwoch. Die Vorwürfe gegen den Ex- Staatschef und seinen ältesten Sohn Alexander seien politisch motiviert und es mangle an Beweisen.