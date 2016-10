Drei Tote bei Blutbad auf Party in Los Angeles

Schüsse bei einer Party in der kalifornischen Metropole Los Angeles haben drei Menschen das Leben gekostet. Zwölf weitere Gäste wurden in der Nacht auf Samstag verletzt, wie die "Los Angeles Times" unter Berufung auf die Polizei berichtete. Frank Preciado von der Polizei in Los Angeles beschrieb den Tatort im Stadtteil West Adams als "blutigen Schauplatz mit Patronenhülsen überall".