Frank Buschmann moderiert neue Gameshow "The Wall"

"Nervenzerreißende, rasante Achterbahnfahrt" verspricht RTL am Samstagabend um 20.15 Uhr mit der neuen Show "The Wall". Das Prinzip ist simpel: Im Mittelpunkt steht eine zwölf Meter hohe Wand. Von oben fallen Bälle, die dann durch ein Gitternetz aus Stäben zufällig und unvorhersehbar in Geldboxen (ab- )gelenkt werden. Pro Folge hat ein Kandidatenpaar so die Chance, mehrere Millionen Euro zu bekommen.