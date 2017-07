Erwin Steinhauer: Dünner dank 1- 0- Abnehmkur

"Ich versuche die 1- 0-Diät, und das Abnehmen geht dermaßen schnell, dass ich wieder mal ein Bierchen trinken muss, um das zu verlangsamen!" Ein Tag normal essen, dann folgt ein "Nulltag" - was für Steinhauer heißt: Wasser und Tee. "2- 3 Liter trinken am Tag, auch hier am Set habe ich meinen Roibuschtee stehen."

Erwin Steinhauer vor einigen Jahren Foto: (c) nekula_dabei/knipserbande.at

Trotz weniger Nervennahrung ist die Stimmung ausgelassen: "Wir sind richtige Blödler", lacht Regisseur und Drehbuchautor Michael Kreihsl, dessen Komödie "Die Wunderübung" auf dem gleichnamigen Theaterstück von Daniel Glattauer basiert.

Die langjährige Ehe von Joana - (Aglaia Szyszkowitz) und Valentin (Devid Striesow) steckt in der Krise. Der Alltag ist eine Zerreißprobe, die Fetzen fliegen. Erwin Steinhauer als Therapeut soll vermitteln.

Szenenbild aus "Die Wunderübung" Foto: © Allegro Film/Petro Demonenigg

Aglaia Szyszkowitz - selbst schon 26 Jahre mit ihrem Mann liiert - findet für Zuseher und sich selbst Anregungen: "Es ist eine Entscheidung für die Dinge zu kämpfen, und du musst rechtzeitig kämpfen." Freigekämpft haben sich die Schauspieler auch die raren Freizeit- Momente im Sommer: "Tatort"- Kommissar Striesow würde diese am Meer seiner norddeutschen Heimat verbringen und das. obwohl er Wien "Hammer" findet: "Es ist die schönste Stadt".

Marie Pribil, Kronen Zeitung