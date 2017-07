Sommer: Männer in Gefahr

Emanzipation hin oder her, den Rasen mäht in den meisten Fällen immer noch der Mann. Und auch am Grill steht selten die Partnerin: 77 Prozent der Verletzungen beim Grillen erleiden deshalb laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) eben die Männer, müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Neben dem Grillen ist die Gartenarbeit - und hier das Rasenmähen - die häufigste Ursache für Unfälle im Freien: 84 Prozent der Rasenmäher- Opfer sind Männer, jede zehnte Verletzung beim Mähen endet sogar mit der Amputation von Fingern oder Zehen. Die Hitze verschärft das Unfallrisiko zudem noch - und die Männer neigen laut Kuratorium eher als Frauen dazu, zu wenig zu trinken und ihre Leistungsfähigkeit zu überschätzen. Wer dann bei 35 Grad den Rasen mäht, wird natürlich schnell unkonzentriert.

Auch Sport ist in den Sommermonaten für Männer gefährlich: Die meisten Verletzungen ziehen sich 15- bis 25- Jährige zu, sie erleiden fast 60 Prozent aller Fußball- Unfälle. Meist handelt es sich um Brüche oder Bänder- sowie Sehnenverletzungen. Umgekehrt ist es beim Mountainbiken: Da sind 35 Prozent der Sturzopfer Männer über 40. Auch hier spielt Selbstüberschätzung eine Rolle.