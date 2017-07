Nach schweren Unwettern kehrt der Sommer zurück

Das Unwetter am Montag führte in Kärnten vielerorts zu Überschwemmungen und Einsätzen der Feuerwehren. Ungewöhnlich große Regenmengen fielen innerhalb von 24 Stunden, fast so viel wie die durchschnittliche Niederschlagsmenge für den gesamten Juli. In Flattnitz wurden 144 Liter und in Friesach 115 Liter pro Quadratmeter gemessen. Nun kehrt der Sommer wieder zurück - zumindest für ein paar Tage