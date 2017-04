Die "Krone" sucht den "Maibaum 2017"

Kommende Woche ist es wieder so weit - allerorts werden Maibäume als Symbol der Fruchtbarkeit und Bringer von Glück und Segen aufgestellt. Und damit startet auch die Wahl zum "Maibaum des Jahres" von "Krone", Villacher Bier und Schöller- Eis. Wer bei der Wahl mitmachen will, schickt einfach Fotos und Infos zum Baum an die Redaktion, die letzte Entscheidung über den Sieg fällen "Krone"- Leser.