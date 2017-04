Schock nach Nickerchen: Wohnhaus stand in Flammen

Ausgebrochen ist der folgenschwere Brand am Ostersonntag. Der Besitzer hatte ein Nickerchen gemacht. Er wurde wach, als die Flammen unter dem Dach schon kräftig loderten. Rasch breiteten sie sich zwischen den Dachziegeln und der Verschalung aus. Verzweifelt versuchte der Hausherr noch, selbst zu löschen.

Doch vergebens. Kurz vor 16 Uhr ging der Alarm bei der örtlichen Feuerwehr ein. "Als wir eintrafen, stand das Dach bereits in Vollbrand", berichten die Florianis. Zur Unterstützung wurden die Kameraden aus Ollersdorf, Stinatz und Oberwart hinzugezogen. "Der aufkommende Wind erschwerte den Einsatz", so die Freiwilligen. Sie waren mehrere Stunden vor Ort. Bis in die Nacht dauerten die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr Litzelsdorf. Die genaue Brandursache stand vorerst nicht fest.

Karl Grammer, Kronen Zeitung