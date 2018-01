Alkolenker krachte mit 1,4 Promille in Betonmauer

Ein Alkolenker (24) aus Frankenmarkt krachte mit 1,4 Promille Sonntagfrüh (4.20 Uhr) in Stöfling (Gemeinde Timelkam) in eine Betonmauer, schlitterte entlang der Mauer und kam erst nach 200 Meter mitten auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden mit Verletzungen in die Klinik Vöcklabruck eingeliefert. Auch ein zweiter Lenker ist seinen Führerschein los: 2,2 Promille!