Mädchen aus Eferding vermisst: Wer sah Aline (15)?

Bereits seit mehreren Tagen ist die 15-jährige Aline M. aus Eferding abgängig. Das Mädchen, mittlere Statur, 1,60 Meter groß und 58 Kilo, verließ am 25. Dezember um 19.40 Uhr die Wohnung, in der sie gemeinsam mit ihrer Mutter wohnt. Vermutlich dürfte sich die 15-Jährige im Raum Wels aufhalten. Telefonische Infos an die Polizei-Inspektion Eferding: 059133-4220