Linzer wechselt zu Chelsea

Ideale Betreuung

Der nicht nur als Berater für Ballo fungiert, gemeinsam mit dessen Eltern auch Erziehungsberechtigter ist. Grund: Der in der IT-Branche tätige ehemalige Nachwuchstrainer von Achtligist Chemie Linz musste aus beruflichen Gründen nach Köln übersiedeln, damit sein Schützling weiter eine ideale fußballerische Betreuung erhält, ging Ballo mit nach Deutschland. Wo er zuerst bei Bayer Leverkusen, seit Sommer 2016 im U17-Team von Viktoria Köln gespielt hat.



Stärken und Schwächen

Nach England wird Huemerlehner Ballo hingegen nicht begleiten, weiter in Köln sein Unternehmen leiten. "Wir werden uns aber alle zwei Wochen sehen, in dieser Zeit individuell an seinen Stärken und Schwächen arbeiten", berichtet Huemerlehner. Denn trotz seines Talents ist klar: Im Fußball kann es schnell gehen, aber bis zum Profi ist es ein weiter Weg! Weiß auch Ballos ehemaliger U17-Coach beim ÖFB Hermann Stadler: "Man muss mit der Kirche im Dorf bleiben! Er hat Potential, super Anlagen. Aber man wird sehen wie er sich entwickelt."

Daniel Lemberger, Kronen Zeitung