Emili Rio ist das Neujahrsbaby 2018

"Der Geburtstermin war eigentlich am Altjahrestag", strahlt Mama Kaori, die aus Japan stammt und seit sechs Jahren in OÖ lebt, überglücklich. Baby Emili Rio am Arm ist mit 3340 Gramm und 51 Zentimeter gut "ausgebacken" und lässt die Fototermine gechillt über sich ergehen. Papa Robert war natürlich bei der Geburt dabei und hätte sich keinen schöneren Start ins Jahr 2018 wünschen können!

Markus Schütz, Kronen Zeitung