Eislaufen als Hit in den Ferien

Richtig austoben können sich Kinder in den Ferien am besten beim Eislaufen! Es macht Spaß und trainiert ganz nebenbei auch noch Gleichgewichtssinn und Herz-Kreislauf-System - ideal nach dem vielen Herumsitzen zu Weihnachten! Gut besucht sind die Eisflächen derzeit in Linz und in Wels startet der Eis-8er bald durch.