Großeltern retteten Ehepaar und 7-jährige Tochter

Das Ehepaar aus Leonding und ihre sieben Jahre alte Tochter feierte gemeinsam mit seinen Eltern aus Deutschland das heurige Weihnachtsfest in einer Ferienwohnung in Neustift im Mühlkreis. Doch nachdem sie sich nach der Bescherung am Heiligen Abend niederlegten, trat aus einer im Erdgeschoß befindlichen Hackgutheizungsanlage das giftige Gas Kohlenmonoxid aus und drang - zumindest nach den ersten Erhebungen - durch die Decke hinauf in das Wohnzimmer der Urlauberwohnung im Obergeschoß. In diesem schliefen das Ehepaar (38 und 35 Jahre alt) sowie auch die siebenjährige Tochter.

Schnelle Reaktion der Großeltern

Gegen 7 Uhr wollte die Frau dann die Toilette aufsuchen, doch beim Weg zurück ins Schlafzimmer brach sie bereits zusammen. Ihr Ehemann hörte dies und konnte gerade noch die in einem Nebenzimmer schlafenden Eltern alarmieren, bevor auch er das Bewusstsein verlor. Die Großeltern reagierten in dieser akuten dramatischen Notlage geistesgegenwärtig und schnell: Sie setzten sofort einen Notruf ab, lüfteten die Räume und brachten das bewusstloses Paar und deren Tochter in eine andere Wohnung.