Spektakuläre Abfangjagd und dazu Weihnachtsgrüße

"Eigentlich müsste die Saab auf der linken Seite neben uns erscheinen. Aber für den Filmdreh machen wir eine Ausnahme, sonst ist der Abgasstrahl unserer PC-7 im Bild", erklärt der Major am Steuer gleich nach dem Start in Zeltweg über Bordfunk dem "Krone"-Journalisten hinter ihm im Cockpit der Pilatus PC-7. Dieser Turbo-Trainer ist bis zu 500 km/h schnell und an diesem Tag das "Feindobjekt" für die Abfangjäger, die aus Linz-Hörsching anrauschen: Von dort steigen die Jets der "Tiger-Staffel" zu den meisten Luftraumüberwachungseinsätzen auf.