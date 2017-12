Fernsehen in Österreich immer noch gerne linear

Digitalisierung begünstigt Spartenkanäle

Das hat wohl seinen Grund auch darin, dass solche Spartenkanäle in Österreich eine immer größere technische Reichweite haben - Stichwort Digitalisierung. Haushalte, die von analogem Kabel-TV oder DVB-T auf Digitalkabel und DVB-T2 umgestiegen sind, können nun mehr Sender empfangen. Den großen Sendergruppen nehmen diese allerdings nur bedingt Quote weg: Die Zuschauer bleiben oft quasi "in der Familie", zeigt ein Blick auf die Details. So erreicht die RTL-Group ihr Publikum etwa mit Super RTL oder Nitro, ProSiebenSat.1 mit Sixx oder Pro7 Maxx.