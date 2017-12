Neu: Asylwerber müssen Handy und Bargeld abgeben

- In der Grundversorgung sollen Asylwerber künftig nur noch Sachleistungen erhalten. Und - der neue FPÖ-Klubchef Johann Gudenus hat das in einem ORF-Interview bereits klar ausgesprochen - die Unterbringung der Asylwerber soll "nicht mehr individuell", sondern in Großquartieren stattfinden.

- Außerdem wird die Beschwerdefrist in beschleunigten Verfahren plus Anwaltspflicht deutlich verkürzt. Die Schweiz hat damit positive Erfahrungen.