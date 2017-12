Italiens Rechte schäumen über neue Südtirol-Regeln

"Nach den Milliarden, die Italien für die Südtiroler Autonomie gezahlt hat, pfeift Österreich auf die 1992 besiegelte Streitbeilegung und bietet Südtirolern den Doppelpass an. Dies erfolgt im totalen Schweigen der sozialdemokratischen Regierung in Rom", so Meloni in ihrem Schreiben.

"Österreich darf sich illegale Invasionen nicht erlauben"

"Österreich darf sich illegale Invasionen nicht erlauben. Es ist ein Wahnsinn, zu denken, dass ein Teil Italiens von einer Mehrheit österreichische Bürger bewohnt sein könnte. Das wäre eine verkappte Sezession. 'Brüder Italiens' wird dagegen in Südtirol, im Parlament sowie in jeder Institution auf die Barrikaden gehen", so Meloni. Sie forderte einen Eingriff von Staatschef Sergio Mattarella, um Österreichs Pläne zu stoppen.